Firenze, 17 marzo 2026 - Racconto biblico della creazione del mondo, "Genesis" è il poema sinfonico del compositore, matematico e scrittore israeliano Baruch Berliner che l’Orchestra da Camera Fiorentina presenterà, in prima esecuzione assoluta in Italia, mercoledì 18 marzo alla Chiesa di Santa Felicita di Firenze. Una riflessione in musica sull'essenza del libero arbitrio e sul conflitto tra bene e male insito nell'essere umano. Sul podio salirà un’eccellenza della classica, il direttore israeliano Lior Shambadal, già direttore principale dei Berliner Symphoniker. La parte recitante sarà affidata all’attore Rosario Campisi. Tratta da testi della Torah, “Genesis” è un'opera sinfonica di portata filosofica e spirituale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Firenze, in scena Genesis: racconto biblico in musica della creazione del mondo

Articoli correlati

Firenze, Edoardo Leo in scena con ‘Ti racconto una storia’Firenze, 16 marzo 2026 – Uno spettacolo coinvolgente, che fa sorridere e riflettere, cambiando forma e contenuto ogni volta in base allo spazio e...

Firenze, concerto racconto dedicato a Mozart tra musica e paroleFirenze, 15 gennaio 2026 – Per il 270esimo anniversario della nascita di Wolfgang Amadus Mozart sabato 24 gennaio alle ore 21 presso il Teatro...