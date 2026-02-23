Mélodies | il canto della poesia

Il concerto “Mélodies” si svolge a causa di un appuntamento musicale programmato da tempo. Luisa Tambaro, soprano, e Dario Tondelli al pianoforte interpretano canzoni di grandi compositori come Debussy e Ravel. La serata prevede l’esecuzione di melodie che uniscono poesia e musica, creando un’atmosfera intima e coinvolgente. L’evento inizia alle 20.30 e si tiene in un teatro nel centro della città.

Il 21 febbraio alle ore 20.30 "Mélodies" Luisa Tambaro soprano, al pianoforte Dario Tondelli, musiche di Malibran, Massenet, Fauré, Debussy, Ravel, Tosti, Satie e Poulenc. A seguito dell'indisposizione della soprano Anna Caterina Antonacci, sarà la soprano Luisa Tambaro a inaugurare la rassegna"Il Canto della Poesia", accompagnata al pianoforte da Dario Tondelli nella storica Sala Mozart, sala da concerto di Palazzo Carrati, sede dell'Accademia Filarmonica dal 1666.