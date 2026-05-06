Il Cantelli sempre più internazionale | studenti dagli Usa a Novara per il progetto Super Academy
Il conservatorio "Guido Cantelli" di Novara consolida la propria apertura internazionale attraverso "Super Academy", iniziativa finanziata dal bando Pnrr "International routes: arts creating future". Il progetto, che vede come capofila il conservatorio "Giuseppe Verdi" di Torino, punta ad.🔗 Leggi su Novaratoday.it
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