Musica | il 6 marzo doppio appuntamento al Conservatorio Cantelli di Novara

Venerdì 6 marzo al Conservatorio Cantelli di Novara si terrà un doppio concerto. Alle 17, nella Sala Tognatti, si svolgerà un evento della rassegna

Venerdì 6 marzo doppio appuntamento musicale al Conservatorio Cantelli di Novara. Alle 17, nella Sala Tognatti, nuovo incontro della rassegna "In-Audita Musica": musica e ricerca per questo importante appuntamento incentrato sulla figura di Clara Schumann in occasione della Festa della donna. Il concerto interpretato da Chiara Sampietro, soprano, Marco Calderara, violino, e Franco Calderara, pianoforte, sarà accompagnato dalla presentazione di Alessandro Zignani del volume, fresco di stampa per l'editore Raiteri, sulla compositrice a cura di Chiara Nicora e Simonetta Sargenti. Ingresso libero. Alle 20,45, poi, sul palco dell'auditorium un nuovo appuntamento con "Il mondo della chitarra". 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Musica: al Conservatorio Cantelli arpa e corno insieme per i Concerti del SabatoQuesto sabato sul palco dell'auditorium sarà l'arpa la protagonista, assieme al corno.

La musica Yiddish protagonista del concerto del sabato al Conservatorio Cantelli"La musica della memoria" è il nuovo appuntamento dei Concerti del Sabato del Conservatorio di Novara.

Altri aggiornamenti su Conservatorio Cantelli di.

Discussioni sull' argomento Eventi Conservatorio Cantelli 4-7 marzo; A Cagliari torna Le Salon de musique: quattro concerti dal 6 al 27 marzo. Il programma.

Il sogno del conservatorio Cantelli diventa realtà: Riccardo Muti dirige 70 giovani al CocciaIl Maestro sarà al Coccia il 4 marzo per una lectio-concerto gratuita con l’orchestra composta esclusivamente da allievi. Durante la cerimonia riceverà la cittadinanza onoraria di Novara ... lavocedinovara.com

BAClassica 2026, dieci giorni di grande musica a Busto ArsizioDalla Sinfonica del Conservatorio di Milano al Programme à la carte del Duo Baglini-Chiesa: 22 appuntamenti tra teatri, ville storiche e chiese ... varesenews.it

3 MARZO, h. 21 - TEATRO CIVICO DI VERCELLI ORCHESTRA SINFONICA DEL CONSERVATORIO “GUIDO CANTELLI” DI NOVARA - NICOLA PASZKOWSKI, DIRETTORE ( @nicolapaszkowski ) • L. van Beethoven, Sinfonia n. 1 in Do Magg. op. 21 facebook