Il principe William sulla malattia di Kate Middleton | dire ai bambini che la loro mamma aveva il cancro è stato come essere investito da un autobus
Il principe William ha raccontato che la diagnosi di cancro di Kate Middleton lo ha colpito duramente, come se fosse stato investito da un autobus. La causa è stata la scoperta della malattia della regina, che ha sconvolto lui e la famiglia. William ha descritto quanto sia stato difficile affrontare il momento, soprattutto quando ha dovuto spiegare ai bambini che la loro mamma stava combattendo contro il cancro, rendendo tutto più reale e concreto.
Secondo quanto riportato, l’erede al trono inizialmente rimase «incredulo». Poi, trovata la forza di reagire, si sedette accanto a sua moglie Catherine per affrontare insieme il momento più delicato: comunicare la notizia ai loro figli. William e Kate prepararono con grande attenzione le parole da dire ai tre bambini, George, Charlotte e Louis, per spiegare loro che «la mamma era malata, ma che sarebbe guarita». Un collaboratore citato nel libro racconta che la coppia scelse la via della chiarezza, calibrando però parole e tempi adeguandoli all’età dei figli. Con calma, spiegarono che la mamma avrebbe dovuto assentarsi per un periodo e che al ritorno avrebbe avuto bisogno di molto riposo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
William e il cancro di Kate: “Mi sono sentito come investito da un autobus. Improvviso, brutale, completamente destabilizzante”. Il retroscena sui giorni bui della malattia
William ha raccontato di aver vissuto un momento molto difficile quando ha scoperto il cancro di Kate.
