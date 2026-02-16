Il principe William sulla malattia di Kate Middleton | dire ai bambini che la loro mamma aveva il cancro è stato come essere investito da un autobus

Secondo quanto riportato, l’erede al trono inizialmente rimase «incredulo». Poi, trovata la forza di reagire, si sedette accanto a sua moglie Catherine per affrontare insieme il momento più delicato: comunicare la notizia ai loro figli. William e Kate prepararono con grande attenzione le parole da dire ai tre bambini, George, Charlotte e Louis, per spiegare loro che «la mamma era malata, ma che sarebbe guarita». Un collaboratore citato nel libro racconta che la coppia scelse la via della chiarezza, calibrando però parole e tempi adeguandoli all’età dei figli. Con calma, spiegarono che la mamma avrebbe dovuto assentarsi per un periodo e che al ritorno avrebbe avuto bisogno di molto riposo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

William ha raccontato di aver vissuto un momento molto difficile quando ha scoperto il cancro di Kate.

Kate Middleton torna a parlare pubblicamente della sua battaglia contro il cancro.

