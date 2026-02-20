kate middleton tace su andrea e pensa ai suoi tre figli

Kate Middleton e William evitano commenti ufficiali sull’arresto di Andrea, deciso dalla famiglia reale. La coppia preferisce concentrarsi sui tre figli, George, Charlotte e Louis, e mantenere un atteggiamento riservato. Nei giorni scorsi, sono stati visti in pubblico mentre si dedicano alle attività quotidiane senza parlare della vicenda. La loro scelta di non intervenire pubblicamente lascia spazio alle speculazioni, mentre il duca e la duchessa di Cambridge continuano a seguire una linea di discrezione.

Kate Middleton e William non hanno rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale sull’arresto di Andrea. I Principi del Galles sono solidali con Re Carlo ma preferiscono tacere e pensare ai loro tre figli. Kate Middleton, nessuna dichiarazione su Andrea. Kate Middleton e William hanno appreso con sgomento la notizia dell’arresto di Andrea, accusato di abuso di ufficio. La coppia non ha preso posizione ufficiale con dichiarazioni personali. La strategia di Buckingham Palace è stata chiara. Solo Re Carlo è intervenuto con un messaggio firmato di suo pugno sulla vicenda di suo fratello. In questa dichiarazione il Sovrano si è detto profondamente preoccupato per la situazione. 🔗 Leggi su Dilei.it

