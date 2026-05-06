Un arciere della nazionale paralimpica è stato arrestato con l’accusa di stalking e violenza sessuale. L’uomo, di 41 anni, è stato portato ai domiciliari in seguito a un’indagine condotta dalla Procura di Roma e dalla polizia postale. L’operazione ha portato all’arresto di Bonacina, coinvolto in un procedimento giudiziario che riguarda presunti comportamenti intimidatori e molestie di natura sessuale.

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’inchiesta e i provvedimenti. Accuse gravi hanno portato all’arresto di Matteo Bonacina, 41enne arciere della nazionale paralimpica, finito ai domiciliari nell’ambito di un’indagine della Procura di Roma e della polizia postale. Secondo gli investigatori, l’uomo sarebbe coinvolto in numerosi episodi di molestie, stalking e violenza sessuale avvenuti tra il 2019 e il 2024. Gli episodi alle Paralimpiadi di Parigi. Tra i fatti più recenti figurano quelli legati alle Paralimpiadi di Parigi 2024, dove l’atleta avrebbe avuto comportamenti inappropriati nei confronti di alcune colleghe. In un caso, avrebbe chiesto un indumento intimo come portafortuna, mentre in un altro episodio una giovane atleta ha denunciato un’aggressione avvenuta in una stanza d’albergo.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Arrestato arciere paralimpico: accuse di stalking e violenza sessuale

Il campione paralimpico Matteo Bonacina arrestato con le accuse di stalking e violenza sessuale

Notizie correlate

Arciere paralimpico arrestato: accuse di violenza sessuale e stalking? Cosa scoprirai Come sono avvenuti gli episodi nelle camere d'albergo durante i Giochi? Chi sono le vittime coinvolte tra atlete e allenatrici?...

Arrestato l’arciere paralimpico Matteo Bonacina: accusato di abusi e stalking su atlete della NazionaleL’atleta azzurro Matteo Bonaccini, indagato a Roma dopo le denunce di sei donne, si trova ai domiciliari.

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Matteo Bonacina arrestato per abusi sessuali e stalking. Le accuse al campione paralimpico; Arrestato il campione paralimpico Matteo Bonacina per abusi sessuali e stalking; Matteo Bonacina, arrestato il campione paralimpico: Foto intime inviate alle atlete e aggressioni in camera; Bonacina, l'arciere paralimpico che per cinque anni ha molestato le compagne di nazionale senza che nessuno intervenisse.

Arrestato l’arciere paralimpico Matteo Bonacina: accusato di abusi e stalking su atlete della NazionaleL’atleta azzurro Matteo Bonaccini, indagato a Roma dopo le denunce di sei donne, si trova ai domiciliari. Contestati molestie, messaggi sessuali e un tentato abuso durante Parigi 2024. fanpage.it

Il campione paralimpico Bonacina arrestato per abusi sessuali e stalkingMatteo Bonacina, aricere paralimpico della nazionale, è stato arrestato per abusi sessuali e stalking. Avrebbe inviato foto intime, palpeggiamenti e tentate violenze ... gazzetta.it

Matteo Bonacina, arciere della nazionale paralimpica, è stato arrestato ed è ora ai domiciliari con le accuse di stalking e violenza sessuale nell'ambito di un'indagine condotta dalla procura di Roma e dalla polizia postale. A darne notizia è il quotidiano 'la R - facebook.com facebook