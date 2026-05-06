Il campione paralimpico arrestato per abusi sessuali e stalking

Un atleta della nazionale paralimpica è stato arrestato con l’accusa di aver compiuto atti di stalking e abusi sessuali. Secondo quanto riportato, l’indagato avrebbe richiesto a un’altra atleta di indossare un perizoma rosso come portafortuna prima delle prossime gare di Parigi 2024. La vicenda ha portato all’arresto dell’uomo, che ora si trova sotto inchiesta.

Matteo Bonacina, arciere della nazionale paralimpica, ha preteso da un’atleta un perizoma rosso come portafortuna in vista delle gare di Parigi del 2024. E durante i Giochi ha cercato di violentare un’altra ragazza nella stanza d’albergo in cui alloggiava. Per questo da ieri è agli arresti domiciliari con le accuse di stalking e violenza sessuale. La procura di Roma e la polizia postale indagano sugli anni dal 2019 al 2024. Nei quali, scrive Repubblica, l’atleta 41enne avrebbe molestato cinque atlete e un’allenatrice. Il campione paralimpico. Tra le accuse c’è la violenza del 2024. Bonacina, secondo il racconto della vittima, si sarebbe introdotto nella sua camera mentre lei era in doccia.🔗 Leggi su Open.online

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