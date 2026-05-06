Il calcio che educa | a Pietracuta lo sport diventa crescita personale con i fratelli Albertini

A Pietracuta, un progetto sportivo trasforma il calcio in un’opportunità di crescita personale, coinvolgendo anche due fratelli che guidano i giovani. Il focus non è solo sul vincere o perdere, ma sull'insegnamento di valori attraverso lo sport. Il campo diventa un luogo di formazione, dove i ragazzi imparano disciplina e rispetto, mentre il calcio si presenta come uno strumento di educazione.

C’è un calcio che va oltre il risultato, che non si misura solo con classifiche e tabellini ma con la crescita delle persone. È questo lo spirito di “Sport con Gioia”, il convegno promosso dalla Vis Novafeltria, giunto alla sua sedicesima edizione e in programma giovedì 7 maggio alle ore 20,30 al.🔗 Leggi su Riminitoday.it

Notizie correlate

Lo sport per la crescita personale e sociale, martedì convegno alla Cattolica campus di Milano(Adnkronos) – Lo sport è espressione del talento, è una palestra di vita, ha un ruolo educativo, ma allo stesso tempo non può prescindere da valori...

La Fondazione Cannavò lancia Equal Play: il calcio che educa le nuove generazioniLa Fondazione Candido Cannavò sostiene Equal Play, un progetto educativo che usa il calcio per promuovere equità, rispetto e inclusione tra giovani...

Contenuti utili per approfondire

I fratelli Albertini riuniti in Alta Valmarecchia: Pietracuta, torna Sport con GioiaIl Novafeltria, che conta oltre 200 tesserati tra i 5 e i 17 anni, porta avanti questa visione anche attraverso una rete di collaborazioni con le realtà del territorio: le affiliate di Maiolo, ... altarimini.it

La Fondazione Cannavò sostiene Equal Play, un progetto per i giovanissimi sul calcio che educaLa Fondazione Candido Cannavò per lo Sport sostiene Equal Play, un programma educativo unico in Italia, sviluppato da Gruppo Polis in collaborazione con l'Università di Padova e sostenuto da Regione ... gazzetta.it