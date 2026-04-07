La Fondazione Cannavò ha presentato Equal Play, un progetto educativo che utilizza il calcio come strumento per insegnare valori come l’equità, il rispetto e l’inclusione. La iniziativa coinvolge giovani atleti, allenatori e famiglie, con l’obiettivo di favorire un confronto positivo e costruttivo attraverso attività sportive. La promozione di questi principi si inserisce nel percorso di formazione e crescita dei partecipanti, con un focus sulla dimensione educativa del calcio.

La Fondazione Candido Cannavò sostiene Equal Play, un progetto educativo che usa il calcio per promuovere equità, rispetto e inclusione tra giovani atleti, allenatori e famiglie. La società Calcio U.S. Arcella di Padova è la prima ad aderire al Patto Equal Play, coinvolgendo bambini e ragazzi in attività basate su un modello educativo sviluppato dall’Università di Padova. Martedì 10 marzo Calcio U.S. Arcella è diventata la prima società a sottoscrivere il Patto Equal Play. L’iniziativa mira a diffondere una cultura sportiva più consapevole e inclusiva, coinvolgendo sempre più realtà del territorio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - La Fondazione Cannavò lancia Equal Play: il calcio che educa le nuove generazioni

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