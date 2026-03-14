Lo sport per la crescita personale e sociale martedì convegno alla Cattolica campus di Milano

Martedì si è tenuto un convegno alla Cattolica campus di Milano dedicato al ruolo dello sport. L’evento ha coinvolto esperti e rappresentanti del settore sportivo per discutere di come lo sport possa favorire la crescita personale e sociale, sottolineando l’importanza di valori come fratellanza e solidarietà. Durante l’incontro sono stati affrontati temi legati al talento, all’educazione e alle opportunità che lo sport offre a diverse fasce di età.

(Adnkronos) – Lo sport è espressione del talento, è una palestra di vita, ha un ruolo educativo, ma allo stesso tempo non può prescindere da valori quali la fratellanza e la solidarietà. Per riflettere su questi temi, insieme ai protagonisti dello sport di oggi e di domani, è stato organizzato il convegno 'Lo sport per la crescita personale e sociale', martedì 17 marzo, dalle ore 14.15, nell’Aula Magna del campus di Milano dell’Università Cattolica del Sacro Cuore (Largo Gemelli, 1), in collaborazione con l’Arcidiocesi di Milano, Fondazione Giulia Cecchettin e Cattolicaper lo Sport. Il convegno sarà aperto dai saluti della... 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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Temi più discussi: Lo sport, fattore di crescita della persona e della società; Sport e cinema per l'inclusione; Università Cattolica, lo sport per la crescita personale e sociale. Martedì 17 marzo convegno con Arianna Fontana, Simone Barlaam, Daniele Cassioli, Giampaolo Ricci, Javier Zanetti e Luca Pancalli (ore 14.15, Aula Magna, largo Gemelli 1 - Milano); Quando lo sport cambia narrazione: in Cattolica tre incontri tra cinema, inclusione e gender gap.

Lo sport per la crescita personale e sociale, martedì convegno alla Cattolica campus di MilanoL'evento sarà aperto dai saluti della professoressa Elena Beccalli, rettore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. Interverranno, tra gli altri, Arianna Fontana, Simone Barlaam, Daniele Cassioli e ... adnkronos.com

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