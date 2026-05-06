Il calcio a cinque sta per disputare una partita importante nell’Arena, che si prevede sarà completamente piena. Mentre il basket cittadino affronta diverse difficoltà per trovare una sede, gli organizzatori hanno annunciato che il palazzetto sarà dedicato interamente a questa disciplina e ha ricevuto anche un nuovo nome, Futsal Arena, in occasione dell’evento.

Mentre il basket cittadino vaga in cerca di ospitalità alle prese con mille problemi, il calcio a cinque sta per prendere possesso del palazzo dello sport che per l’occasione – fanno sapere gli organizatori – è stato persino ribattezzato: non è la Vitrifrigo Arena ma la Futsal Arena. "La corsa alle finali di Uefa Futsal Champions League 2026 prosegue spedita – si legge nella nota dell’ufficio stampa –. A pochissimi giorni dall’evento (semifinali venerdì, finali domenica) alla Pesaro Futsal Arena fervono i preparativi e anche la vendita di biglietti va verso il sold out. Nella giornata di oggi (ieri per chi legge) è stato rimesso in vendita un ulteriore quantitativo di tagliandi, anche per la giornata delle finali, acquistabili sul circuito Vivaticket e su Vivaticket.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il calcio a cinque si prende l’Arena: "Sarà sold-out"

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