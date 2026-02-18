Il calcio italiano non sta benissimo | la Juve ne prende cinque dal Galatasaray l’Inter tre dal Bodø Glimt

Il calcio italiano soffre dopo le sconfitte recenti. La Juventus ha subito cinque gol dal Galatasaray in una partita senza risposta, mentre l’Inter ha perso tre a zero contro il Bodø Glimt. Questi risultati brutali mostrano le difficoltà delle squadre italiane in questa fase della stagione europea. La sconfitta con ampio scarto ha causato malumore tra tifosi e addetti ai lavori. La situazione rimane critica e richiede immediato intervento per invertire questa tendenza negativa. I prossimi incontri saranno decisivi per il riscatto delle squadre italiane.

Il calcio italiano non sta benissimo: la Juve ne prende 5 dal Galatasary, l’Inter 3 dal Bodø Glimt Champions amarissima per le italiane. Tre partite, tre sconfitte. Tutte e tre fuori casa ma non contro colossi del calcio. Fatta eccezione per il Borussia Dortmund. La Juventus ne ha prese cinque dal Galatasaray, l’Inter tre dal Bodø Glimt. Almeno uno l’ha segnato, con l’onnipresente Pio Esposito (lunga verifica Var per un tocco di braccio). L’Inter ha giocato una partita più o meno in linea con le sue qualità. Ma i norvegesi hanno avuto fiammate improvvise, come al solito. E quando Hanno alzato i ritmi, l’Inter si è fatta trovare impreparata. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

