Un uomo, ex fidanzato della vittima, si è presentato spontaneamente presso il Comando provinciale dei carabinieri di Bergamo. Poco dopo, è arrivato anche il suo avvocato. La persona coinvolta è stata chiamata a fornire chiarimenti in relazione al caso riguardante il decesso di Pamela Genini, il cui corpo è stato ritrovato decapitato. La situazione si sviluppa nel contesto di un’indagine in corso condotta dalle forze dell’ordine.

L’ex fidanzato di Pamela Genini, Francesco Dolci, si è presentato al Comando provinciale dei carabinieri di Bergamo, dove poco dopo è giunto anche il suo legale, l’avvocato Eleonora Prandi. I carabinieri stanno indagando sulla profanazione al cimitero di Strozza (Bergamo) della tomba della giovane uccisa, il cadavere decapitato e la testa rubata.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Il cadavere decapitato di Pamela Genini: l'ex fidanzato dai carabinieri

Profanata la tomba di Pamela Genini - Vita in diretta 30/03/2026

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