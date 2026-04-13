Le forze dell'ordine continuano a indagare sul caso di Pamela Genini, una donna di 29 anni trovata decapitata nell'ottobre 2025. Recentemente, sono stati ascoltati per diverse ore dai carabinieri l'ex compagno e i genitori della vittima, nel quadro delle verifiche sul reato di vilipidio del cadavere. Le investigazioni proseguono senza sosta, con l'obiettivo di chiarire i dettagli di quanto accaduto.

Proseguono senza sosta le indagini sul caso di Pamela Genini, la 29enne uccisa nell’ottobre 2025 e al centro di un nuovo, inquietante sviluppo legato al vilipendio del cadavere. Dalle prime ore del pomeriggio di lunedì 13 aprile, Francesco Dolci, ex fidanzato della giovane, e i suoi genitori si trovano nella caserma dei carabinieri di Bergamo, dove vengono ascoltati a sommarie informazioni testimoniali. Gli inquirenti stanno cercando di chiarire i contorni di una vicenda che, a distanza di mesi dal femminicidio, continua ad aggiungere elementi oscuri e difficili da interpretare. L’obiettivo degli investigatori è ricostruire quanto accaduto dopo la morte della giovane, in particolare chi possa aver profanato la sua salma.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Pamela Genini, cadavere decapitato: l’ex Francesco Dolci e i genitori ascoltati per ore dai carabinieri

Pamela Genini e il cadavere decapitato, Francesco Dolci e i genitori in caserma da ore: sentiti dai carabinieriSentiti a sommarie informazioni da ore per il vilipendio del cadavere di Pamela Genini l'ex fidanzato Francesco Dolci e i genitori di lui.

Trafugato e decapitato il cadavere di Pamela GeniniIl cadavere di Pamela Genini, la modella di 29 anni uccisa lo sorso ottobre a Milano dall'ex compagno, il 52enne Gianluca Soncin, è stato trafugato e...

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Pamela Genini e il cadavere decapitato: l’ex fidanzato Francesco Dolci e i genitori di lui sono in caserma da ore, ascoltati dai carabinieri. Cosa sta emergendo dalle indagini - facebook.com facebook

Pamela Genini, tomba profanata e testa tagliata: caccia al Dna #pamelagenini x.com