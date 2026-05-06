Il Bosco dell’educazione tra alberi Rosse e scout

Lo scorso 1° maggio, le Acli hanno organizzato una visita nel Bosco dell’educazione, un’area verde caratterizzata da alberi, Rosse e attività scout. L’evento ha coinvolto partecipanti di diverse età, che hanno potuto esplorare gli spazi dedicati all’apprendimento e alla natura. La giornata si è svolta senza incidenti, con momenti di confronto tra i presenti e attività all’aperto.

Il ’ Bosco dell’educazione ’ al centro di una visita organizzata dalle Acli (Associazione cristiana dei lavoratori italiani) lo scorso 1° maggio. L’iniziativa, che rientra tra le finalità di promozione sociale, del lavoro e del territorio, ha coinvolto il movimento scout, ideatore del progetto boschivo realizzato a fianco delle costruende scuole per l’infanzia. In loro rappresentanza c’era la storica figura delle camice azzurre, Davide Mancini. Era presente anche una delegazione della scuderia Ferrari ’Red passion’ di Lugo. Gli equipaggi, a bordo di 32 Rosse di Maranello, con in testa Arrigo Lacchini, han fatto tappa, quest’anno per la 15esima volta, al circolo aclista di via Chiesa a San Biagio.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il Bosco dell’educazione, tra alberi, Rosse e scout Notizie correlate Leggi anche: Alberi dedicati a figure storiche. Inaugura il ’Bosco dell’educazione’ A Bibbiena torna “il bosco in festa”: due giorni per scoprire il valore dei boschi tra educazione, camminate e incontriArezzo, 14 marzo 2026 – Torna a Bibbiena “Il Bosco in Festa”, l’iniziativa promossa da Coldiretti Arezzo in collaborazione con il Comune di Bibbiena,... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Il Bosco dell’educazione, tra alberi, Rosse e scout; A Verona Ri-umanizzare l’educazione: due giornate per ripensare la scuola tra pensiero critico e pedagogie del rispetto; India – Le scuole salesiane in India si muovono verso la sostenibilità con l’iniziativa UNESCO Green Schools - ANS; La scuola media Don Bosco di Legnago festeggia i 25 anni. Il Bosco dell’educazione, tra alberi, Rosse e scoutIl ’Bosco dell’educazione’ al centro di una visita organizzata dalle Acli (Associazione cristiana dei lavoratori italiani) lo scorso ... ilrestodelcarlino.it Alberi dedicati a figure storiche. Inaugura il ’Bosco dell’educazione’Pronto per l’inaugurazione il Bosco dell’educazione. Uno spazio dove formazione e memoria brillano nella natura. Sabato alle 11, in via Giorgio De Chirico ad Argenta, sarà inaugurato il Bosco ... ilrestodelcarlino.it Sbatti i cani in auto, vai nel bosco, li liberi e ti fai un'oretta di trail con la frontale, sotto la pioggerellina, mentre loro ti seminano, si fermano ad aspettarti, poi restano indietro, poi ti raggiungono ma stanno comunque correndo insieme a te. Poi vai da burger king, - facebook.com facebook Una dei bimbi della famiglia nel bosco è ricoverata in ospedale. La Lega: «Situazione grave, non escludiamo un'iniziativa giuridica» x.com