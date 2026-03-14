A Bibbiena torna il bosco in festa | due giorni per scoprire il valore dei boschi tra educazione camminate e incontri

A Bibbiena si svolge di nuovo “Il Bosco in Festa”, un evento di due giorni organizzato da Coldiretti. La manifestazione invita i visitatori a scoprire il valore dei boschi attraverso attività di educazione, passeggiate e incontri dedicati. L’obiettivo è coinvolgere il pubblico nella conoscenza delle risorse naturali locali e promuovere il rispetto per l’ambiente. La manifestazione si svolge nel centro della città e coinvolge diverse realtà del territorio.

Arezzo, 14 marzo 2026 – Torna a Bibbiena “Il Bosco in Festa”, l’iniziativa promossa da Coldiretti Arezzo i n collaborazione con il Comune di Bibbiena, che giunge quest’anno alla terza edizione con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio boschivo del territorio e sensibilizzare cittadini, istituzioni e scuole sull’importanza della sua tutela e gestione del bosco. “Il bosco rappresenta una risorsa straordinaria per il nostro territorio – sottolinea il direttore di Coldiretti Arezzo Raffaello Betti – sia dal punto di vista ambientale ed anche economico e sociale. Con “Il Bosco in Festa” vogliamo raccontare il valore della gestione forestale e il lavoro quotidiano di chi si prende cura del bosco, mantenendo vivo un patrimonio che appartiene a tutta la comunità. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - A Bibbiena torna “il bosco in festa”: due giorni per scoprire il valore dei boschi tra educazione, camminate e incontri Articoli correlati Torna a Bibbiena “Il Bosco in Festa”“Il bosco rappresenta una risorsa straordinaria per il nostro territorio – sottolinea il direttore di Coldiretti Arezzo Raffaello Betti – sia dal... A scuola di pedagogia del bosco: tre incontri per scoprire l’educazione in natura“Educare nel Bosco Rubano” apre alla città un ciclo di tre incontri informativo-esperienziali gratuiti, con il patrocinio del Comune di Rubano, per... Contenuti utili per approfondire Bibbiena torna Discussioni sull' argomento Torna a Bibbiena Il Bosco in Festa; Mecanum, la sedia a rotelle hi-tech progettata dagli studenti dell'Isis Fermi di Bibbiena; Festival del libro: ecco Doggodaily e Pera Toons; Fare impresa 2026 - premio Franco Bernardini: i risultati del contest. Torna a Bibbiena Il Bosco in Festa, l’iniziativa promossa da Coldiretti Arezzo in collaborazione con il Comune di Bibbiena, che giunge quest’anno alla terza edizione con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio boschivo del territorio ... arezzonotizie.it Ma quanto bello è tornare al @festival_del_libro_ragazzi di Bibbiena tra le verdi colline e le rigogliose foreste del #casentino dagli amici @katia.albertoni @farrossana e #gabriele portando un po’ di #mare #operazioneabissi @ilbattelloavapore_libri @rob - facebook.com facebook