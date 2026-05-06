In un messaggio registrato dalla prigione di Urmia, un dissidente ha dichiarato che oggi potrebbe essere il suo ultimo giorno, invitando a lottare per la libertà. Il testo fa riferimento a una serie di esecuzioni o repressioni sistematiche contro coloro che si oppongono al regime, con un tono di avvertimento rivolto ai sostenitori. La voce, che si pensa appartenga a uno dei prigionieri, sottolinea la possibilità di ulteriori vittime tra i dissidenti.

«State sentendo la mia voce dalla prigione di Urmia. Potrebbe essere l'ultima volta. Oggi è il mio turno, domani sarà quello di qualcun altro e il giorno dopo potrebbe toccare a un vostro caro. Non restate indifferenti, rimanete dalla parte giusta, a difesa dei diritti umani». Mehrab Abdollahzadeh aveva 28 anni quando è stato impiccato il 3 maggio in Iran. Il suo ultimo messaggio è stato registrato il giorno dell'esecuzione, dopo 40 mesi di prigione e 42 giorni di torture subite immediatamente dopo l'arresto in un centro di detenzione dei Guardiani della Rivoluzione islamica in seguito alle proteste del 2022, con l'obiettivo di estorcergli una falsa confessione.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il boia non si ferma: è strage di dissidenti. "Oggi è il mio turno, lottate per la libertà"

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