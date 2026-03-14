Buttafuoco e l’equivoco dei dissidenti | quando il relativismo confonde libertà e oppressione

A Venezia, si parla di dissidenti e del loro ruolo nel panorama artistico, con un’attenzione particolare a un’installazione che ha suscitato discussioni. La mostra include opere di diversi artisti che si definiscono dissidenti, e il loro lavoro viene presentato come un tentativo di esplorare la libertà di espressione. La presenza di queste opere ha acceso un dibattito tra i visitatori e gli esperti sull’interpretazione del termine “dissidente”.

L’idea di dedicare uno spazio della Biennale di Venezia ai dissidenti può sembrare, a prima vista, una provocazione intelligente. Un modo per ricordare che l’arte non è mai neutrale e che spesso nasce proprio dallo scontro tra l’individuo e il potere. Ma la proposta avanzata da Pietrangelo Buttafuoco contiene un equivoco che rischia di trasformare quella provocazione in un paradosso: mettere sullo stesso piano i dissidenti delle dittature e i critici delle democrazie liberali. Il problema non è l’idea di dare voce a chi contesta il potere. È, al contrario, un principio che appartiene alla migliore tradizione europea. Il punto è che non tutti i dissensi sono uguali. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Buttafuoco e l’equivoco dei dissidenti: quando il relativismo confonde libertà e oppressione Articoli correlati Leggi anche: Biennale di Venezia, Buttafuoco si gioca la carta del padiglione dei dissidenti di Buttafuoco per disinnescare il caso Russia Al San Carlo in scena il desiderio di libertà dei popoli contro l'oppressioneIl Nabucco di Verdi andò in scena a Napoli per la prima volta nel 1848 e il ricavato della penultima rappresentazione venne destinato alla “Santa...