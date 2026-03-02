Federica Brignone si ferma dopo la doppietta olimpica | Il mio fisico mi sta presentando il conto

Federica Brignone ha annunciato di interrompere la sua stagione a causa di problemi fisici, dopo aver ottenuto due medaglie d’oro alle Olimpiadi. La sciatrice italiana ha spiegato che il suo corpo le sta chiedendo di fermarsi, portando a una decisione che anticipa la conclusione della sua partecipazione in questa fase del circuito di Coppa del Mondo. La stagione si conclude quindi prima del previsto per l’atleta.

La stagione di Federica Brignone si chiude in anticipo, proprio mentre il calendario della Coppa del Mondo entra nella fase finale. La campionessa azzurra ha deciso di non partecipare alle prossime tappe del circuito internazionale, scegliendo di fermarsi dopo mesi vissuti al limite tra gare e recuperi. Per i tifosi è un annuncio che pesa. Ma nelle parole di Brignone non c'è resa: c'è la lucidità di chi ascolta il proprio corpo e mette davanti a tutto la necessità di ripartire nel modo giusto. La sciatrice ha spiegato la decisione con un messaggio chiaro, legato alla fatica accumulata e a una riabilitazione portata avanti senza sosta. "Credo di avere chiesto molto al mio corpo nel corso di questi mesi.

Si è conclusa a Soldeu la breve ma incredibile stagione agonistica di Federica Brignone.

Federica Brignone è storia: seconda medaglia d'oro alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026

