Antonelli vince il GP di Cina | primo italiano sul gradino più alto dopo vent’anni

Un giovane pilota della Mercedes ha vinto il Gran Premio di Cina, conquistando il primo posto dopo vent’anni per un italiano. La gara è stata dominata dal pilota che ha concluso davanti a Russell, mentre Hamilton si è piazzato terzo con una Ferrari. La corsa si è svolta in condizioni di pista asciutta su un circuito molto trafficato e impegnativo.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il giovane pilota Mercedes domina la gara davanti a Russell, Hamilton terzo con Ferrari. Andrea Kimi Antonelli conquista il Gran Premio di Cina al volante della Mercedes, firmando una vittoria storica per il motorsport italiano. Il giovane pilota bolognese diventa il primo italiano a trionfare in una gara del Mondiale di Formula 1 dopo vent’anni, interrompendo un digiuno che durava dal successo di Giancarlo Fisichella nel GP della Malesia del 19 marzo 2006. Il talento della Mercedes, appena diciannovenne, ha preceduto sul traguardo il compagno di squadra George Russell, completando una straordinaria doppietta per il team tedesco. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Antonelli vince il GP di Cina: primo italiano sul gradino più alto dopo vent’anni Articoli correlati Gp della Cina, Kimi Antonelli nella storia: è lui il più giovane poleman di sempre. "Vorrei portare l'Italia sul gradino più alto del podio"Sarà infatti il portacolori della Mercedes a scattare davanti a tutti nel Gran Premio della Cina, seconda prova del mondiale di F1 C’è un nuovo nome... Leggi anche: Gp Cina, trionfa Antonelli. Primo italiano dopo 20 anni Tutti gli aggiornamenti su Antonelli vince Temi più discussi: La Mercedes domina a Melbourne: Russell vince, uno strepitoso Kimi Antonelli è secondo. Ferrari sul podio; Diretta Gp Cina Formula 1 oggi, live gara e aggiornamenti; GP d'Australia, è doppietta Mercedes: Leclerc sul podio; F1, Gp Cina: Kimi Antonelli in pole, Russell vince la sprint. Bene le due Ferrari. Kimi Antonelli fa l’impresa nel GP Cina: prima vittoria in F1, 2° Russell, Hamilton sul podio con FerrariKimi Antonelli vince il GP di Cina 2026 a Shanghai: prima vittoria in Formula 1 per il pilota Mercedes. Battuto Russell, Ferrari a podio con Hamilton davanti a Leclerc. fanpage.it F1, Kimi Antonelli vince il GP di Cina. Gioia vera per Lewis HamiltonIl giovane pilota azzurro conquista la prima vittoria in F1. Alle sue spalle il compagno di scuderia George Russell. Sul podio Sir Lewis. sportal.it A 19 anni, vince il Gran Premio di Cina. Secondo Russell; terzo Hamilton. Leggi l'articolo: https://www.ilnapolista.it/2026/03/kimi-antonelli-a-19-anni-vince-il-gran-premio-di-cina-lavevo-promesso-allitalia/ facebook Wow #antonelli vince che bravo “vent’anni dopo di nuovo un italiano . Sta piangendo sicuramente si è caricato benissimo “ #vanzini #chinagp #chinesegp” non la dimenticherà mai la prima vittoria “ #gene e bentornato #hamilton sul podio #f1 x.com