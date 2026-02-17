Milano Cortina ghiaccio d’Oro | l’Italia demolisce gli USA e sale sul gradino più alto del podio

Davide Ghiotto e la squadra italiana hanno vinto la finale olimpica di Milano Cortina, battendo gli Stati Uniti con un punteggio netto. La vittoria arriva dopo una gara intensa, durante la quale gli atleti italiani hanno mostrato grande determinazione e precisione. Il risultato porta l’Italia sul primo gradino del podio, segnando un momento storico per lo sport nazionale.

Milano Cortina, Davide Ghiotto e compagni dominano la finale olimpica contro gli americani Il ghiaccio italiano torna a brillare del. Il ghiaccio italiano torna a brillare del metallo più prezioso. In una finale che ha tenuto il Paese con il fiato sospeso, l’Italia del pattinaggio di velocità ha annichilito gli Stati Uniti, conquistando una medaglia d’oro che profuma di storia e di riscatto. Il quartetto formato da Davide Ghiotto, Michele Malfatti, Andrea Giovannini e Riccardo Lorello ha messo in pista una prestazione rasente la perfezione, confermando una superiorità tecnica e atletica senza precedenti. 🔗 Leggi su Novella2000.it © Novella2000.it - Milano Cortina, ghiaccio d’Oro: l’Italia demolisce gli USA e sale sul gradino più alto del podio Snowboard: in Coppa del Mondo Maurizio Bormolini torna subito sul gradino più alto del podioMaurizio Bormolini, dopo un breve recupero, è tornato a distinguersi nella Coppa del Mondo di snowboard, riconquistando il podio. Milano Cortina 2026, gli sport del ghiaccio azzurri sul podio in 4 discipline: è storiaA quattro giorni dalla Cerimonia d’Apertura, le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 segnano subito un record. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: La nazionale di hockey femminile di Eric Bouchard, Il Miracolo sul ghiaccio di Milano Cortina 2026; Milano Cortina 2026: hockey, Usa-Italia 6-0. Pattinaggio di figura: Malinin cade, Shaidorov trionfa - Aggiornamento del 14 Febbraio delle ore 07:25; Olimpiadi 2026, risultati dell'11: 2 ori Italia dallo slittino doppio; Italia - Svizzera di hockey maschile alle Olimpiadi: Quando gioca, programma e dove vedere i playoff. Milano Cortina, la diretta: Italia d'oro nel pattinaggio di velocità. Azzurri 14esimi nella staffetta di biathlonAltra medaglia d'oro per l'Italia! Davide Ghiotto, Andrea Giovannini e Michele Malfatti battono gli Usa e conquistano la 24esima medaglia per l'Italia. Iniziata la finale di pattinaggio di velocità tr ... ilmattino.it Diretta Milano Cortina Olimpiadi 17 febbraio, LIVE oro Italia pattinaggio di velocità e curling donneNews, aggiornamenti e risultati della giornata olimpica del 17 febbraio in tempo reale di tutte le competizioni in programma delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina ... sport.virgilio.it Da quando sono partite le Olimpiadi invernali di Milano Cortina, tutti sono impazziti per le spille a tema, tanto che si parla di "pin mania". Dove vengono distribuite gratuitamente le spille di Milano Cortina facebook ULTIM'ORA MILANO-CORTINA 2026 Hockey maschile, Italia eliminata dal torneo Azzurri sconfitti ai playoff dalla Svizzera 3-0 #SkySport #MilanoCortina2026 x.com