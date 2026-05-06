Il Bellaria Film Festival entra nel vivo | anteprima di Rose e premio a Romana Maggiora Vergano

Il programma del Bellaria Film Festival entra nel vivo giovedì 7 maggio con la seconda giornata di programmazione, che attraversa il cinema contemporaneo nelle sue forme più libere e sperimentali. Ricco il programma delle proiezioni, tra cui l’attesissimo Rose di Markus Schleinzer (ore 21, Sala.🔗 Leggi su Riminitoday.it

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In streaming una selezione del Bellaria Film Festival in lizza per il Premio MYmovies. Scegli tu il vincitore votando il tuo film preferito su #MYmoviesONE! Disponibili fino al 10 maggio. - facebook.com facebook