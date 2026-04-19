Il Premio Ugo Betti entra nel vivo In lizza oltre sessanta opere teatrali

La XX edizione del Premio Ugo Betti per la drammaturgia ha ricevuto 66 opere teatrali, con partecipazioni provenienti da diverse regioni italiane e anche da altri paesi. Il bando si è chiuso nelle ultime settimane, aprendo la fase di valutazione e selezione. La manifestazione si svolge annualmente e coinvolge autori emergenti e affermati nel panorama teatrale. La competizione rappresenta un punto di riferimento nel settore, attirando numerosi partecipanti.

Sono 66 le opere teatrali pervenute alla scadenza del bando della XX edizione del Premio Ugo Betti per la drammaturgia, con una partecipazione diffusa sull’intero territorio nazionale e con alcune presenze anche dall’estero. La valutazione dei testi è affidata a una giuria composta da studiosi, critici e operatori di primo piano del mondo teatrale e accademico. A presiederla è Paolo Quazzolo, professore associato di Storia del teatro al dipartimento di studi umanistici dell’Università di Trieste. Accanto a lui Anna Sica, docente ordinario in Discipline dello spettacolo all’Università di Palermo; Maddalena Giovannelli, docente di Storia del...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il Premio Ugo Betti entra nel vivo. In lizza oltre sessanta opere teatrali Notizie correlate Leggi anche: La corsa al premio letterario più ambito d'Italia entra nel vivo. Dalla storia di Gramsci e Pertini alle atmosfere surreali e familiari, i titoli e i temi che aprono le celebrazioni per gli ottant'anni del Premio Strega Torna la magia del Pavone d’oro. Sessanta giovani cantanti in lizzaSono oltre 60 i cantanti in erba pronti a sfidarsi sul palco del teatro Masini di Faenza nel tradizionale concorso canoro ’Il Pavone D’Oro’ ideato... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Il Premio Ugo Betti entra nel vivo. In lizza oltre sessanta opere teatrali; Il numero esatto, viaggio nel cuore più intimo e fragile della maternità; Le residenze al Teatro del Grillo, Il numero esatto debutta a Napoli; Al Ridotto del Mercadante debutta in prima nazionale Il numero esatto. Vinitaly, a Walter Webber il Premio Angelo Betti 2026Nel corso della 58ª edizione di Vinitaly, Walter Webber è stato insignito del Premio Angelo Betti Benemerito della vitivinicoltura su proposta della Provincia autonoma di Trento. Un riconoscimento a ... giornaletrentino.it