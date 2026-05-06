Evaristo Beccalossi si avvicinava ai 70 anni quando è scomparso. È stato riconosciuto come un calciatore dai talenti tecnici e uno stile distintivo, amato anche senza aver accumulato numerosi trofei. La sua carriera si è svolta nel calcio professionistico, dove ha lasciato un segno con le sue prestazioni e la sua personalità. La sua morte è stata annunciata da fonti ufficiali e ha suscitato reazioni tra appassionati e addetti ai lavori.

Avrebbe compiuto 70 anni tra pochi giorni ed è stato uno di quegli artisti del pallone di cui la gente si innamora anche senza una bacheca piena di trofei. Evaristo Beccalossi è morto nella notte tra il 5 e il 6 maggio. Era ricoverato alla Poliambulanza di Brescia. Nel gennaio 2025 un malore lo aveva costretto a ritirarsi dalla scena pubblica lui che, dopo gli anni trascorsi in campo, si era reinventato dirigente sportivo e opinionista. Aveva trascorso 47 giorni in coma, sembrava non potercela fare e poi piano piano aveva ritrovato qualcosa della sua vita prima, accudito dall’amore dei famigliari e protetto dal silenzio che è stato capace di raccontare con rispetto la sua malattia.🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Addio Evaristo Beccalossi, genio del calcio e mastro di ironia

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