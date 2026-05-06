Il Bcc Romagnolo cresce | Un utile di dodici milioni

Una banca della Romagna ha annunciato un utile di dodici milioni di euro, segnando una crescita rispetto agli anni precedenti. La banca continua a sostenere i risparmiatori e le piccole e medie imprese della zona, mantenendo un ruolo attivo nel territorio. La notizia arriva in un momento in cui si evidenzia la presenza di investimenti e risparmio nelle comunità locali, con un sistema bancario che si conferma ancora vicino alle esigenze della clientela.

In Romagna il risparmiatore e la piccola-media impresa che investe esistono ancora, così come esiste una banca capace di affiancarli e sostenerli. È questo il messaggio lanciato dal direttore generale Fausto Poggioli durante l’ assemblea annuale di Bcc Romagnolo, che si è svolta domenica scorsa a Cesena. Quasi 800 soci hanno preso parte all’appuntamento, di cui 470 votanti in presenza. Per la prima volta l’assemblea si è tenuta nel palazzetto dello sport cittadino, recentemente rinominato Pala Bcc Romagnolo. Sul tavolo dei relatori erano presenti il presidente Roberto Romagnoli, il vicepresidente Stefano Bernacci, il direttore generale Fausto Poggioli con il vicedirettore Cesare Bizzocchi e il presidente del collegio sindacale Luca Lorenzi.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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