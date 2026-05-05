Utile da 12 milioni e rischio zero | l' assemblea dei soci promuove il bilancio di Bcc Romagnolo
L’assemblea dei soci ha approvato il bilancio della banca con un utile di 12 milioni di euro e una valutazione di rischio pari a zero. La banca ha evidenziato come in Romagna i risparmiatori e le piccole medie imprese continuino a investire e a ricevere supporto, mantenendo un rapporto stabile con l’istituto. La dichiarazione è stata rilasciata durante la riunione, senza ulteriori dettagli sui numeri specifici o sui soggetti coinvolti.
“In Romagna il risparmiatore e la piccola media impresa che investe esistono ancora, come esiste ancora la banca che li affianca e li supporta”. È così che il direttore Fausto Poggioli racconta Bcc Romagnolo: una banca locale che aspira ad essere sempre più una guida per chi risparmia e un.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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