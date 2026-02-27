Bcc Romagnolo il 2025 si chiude con un utile netto di 12,2 milioni di euro Fissata l' assemblea dei soci

La banca Bcc Romagnolo ha annunciato che nel 2025 ha realizzato un utile netto di 12,2 milioni di euro. L’assemblea dei soci è stata convocata per discutere i risultati dell’esercizio. Il patrimonio della banca, al termine dell’anno, si è attestato a 110 milioni di euro. La comunicazione è stata resa nota attraverso un comunicato ufficiale.

Si chiude con risultati decisamente positivi anche l’esercizio 2025 della banca Bcc Romagnolo. L’utile netto, che si è attestato a 12,2 milioni di euro, ha prodotto un incremento del patrimonio che ha raggiunto i 110 milioni di euro. La compagine sociale tocca la soglia dei 7.780 soci.“È stato un. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

