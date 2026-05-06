Il Bayern contro arbitro e Var Di Bello per due falli di mano | mancato rosso a Mendes e fuoco amico

Durante la partita tra Bayern e PSG si sono verificati diversi momenti di discussione legati alle decisioni arbitrali e all'uso della Var. In particolare, l'arbitro ha assegnato un calcio di rigore al PSG per un fallo di mano in area, mentre in altri casi la moviola ha evidenziato due tocchi di mano da parte dei giocatori del Bayern che non sono stati sanzionati con un cartellino rosso. Inoltre, alcune decisioni hanno suscitato dubbi, come l'intervento che ha evitato a Joao Neves di subire un calcio di rigore e quello sul fallo di Laimer su Nuno Mendes.