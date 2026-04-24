Ceferin sbotta | Falli di mano? Non siamo psichiatri…Il VAR deve intervenire solo in caso di errore chiaro ed evidente

Il presidente UEFA ha espresso chiaramente la sua posizione sui falli di mano e sull’uso del VAR nel calcio. Ha affermato che il VAR dovrebbe intervenire solo in presenza di errori evidenti e non su decisioni soggettive o discutibili. La sua dichiarazione si riferisce alla modalità di applicazione della tecnologia durante le partite e ai limiti del suo intervento nelle decisioni arbitrali.

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