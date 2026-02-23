Dal mancato rigore su Loftus al dietrofront sul gol di Troilo | Milan contro arbitro e Var

Il Milan critica l’arbitro e il VAR per un rigore non assegnato su Loftus e per il gol di Troilo annullato, ritenendo che ci siano state decisioni sbagliate. I rossoneri sostengono che l’arbitro avrebbe dovuto fischiare il rigore e che il gol del Parma avrebbe dovuto essere annullato per fallo precedente. La squadra si lamenta di aver subito decisioni che hanno influenzato il risultato. La partita si conclude con molte contestazioni da parte del Milan.

La chiamata garbata fatta dal Milan all’Aia non è servita. Anzi, l’effetto è stato. opposto a quello sperato. Se contro il Como, il Diavolo aveva lasciato San Siro amareggiato per il brutto fallo di Van der Brempt su Pavlovic (nessun cartellino per il difensore lariano, il serbo costretto alla sostituzione) e per la mancata espulsione di Fabregas per la trattenuta a Saelemaekers (rosso ad Allegri per essere uscito dalla sua area tecnica), ieri sera la rabbia dei dirigenti di via Aldo Rossi era ancora maggiore. Nessuna dichiarazione di fronte a microfoni e taccuini, ma un fastidio evidente. Come quello di tutti i tifosi del Diavolo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

L’Aia ferma arbitro e Var di Lazio-Fiorentina: grave il mancato rigore su Gila. Promosse invece le scelte in Verona-NapoliL’Aia ha sospeso l’arbitro Sozza e i collaboratori Pezzuto e Prontera dopo Lazio-Fiorentina, a causa di un grave errore sul mancato rigore su Gila.

Marelli su Milan-Parma: “Il gol di Troilo non andava convalidato: Valenti ostacola Maignan. Il Var non doveva intervenire”Marelli denuncia che il gol di Troilo nel match Milan-Parma non doveva essere convalidato, poiché Valenti ostacola Maignan.

