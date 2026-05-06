Il baby skater savignanese Carnovale campione d’Italia

Il sindaco di Savignano ha espresso i complimenti a Leonardo Carnovale, un giovane skater della città, dopo che è stato ufficialmente riconosciuto come campione d’Italia nella categoria baby. La vittoria è stata conseguita in una competizione nazionale che si è svolta nelle ultime settimane, attirando l’attenzione della comunità locale. Carnovale, classe… , ha ottenuto il primo posto tra i concorrenti della sua fascia di età.

Dal sindaco di Savignano Nicola Dellapasqua i complimenti al giovane Leonardo Carnovale, classe 2014, skater, atleta professionista categoria Junior, al primo posto nel campionato regionale in corso di cui ha vinto tre tappe su tre disputate e primo classificato nel campionato italiano indoor Winter League 2026. Leonardo frequenta la prima media con ottimi risultati e vanta un medagliere di tutto rispetto. Campione regionale per l’Emilia Romagna nel 2024 e nel 2025, categoria Junior, secondo classificato nel campionato italiano indoor Winter League, categoria Junior nel 2025 e, nello stesso anno, terzo classificato nel campionato italiano di skateboarding street a Caivano, categoria Junior, l’atleta sta affrontando anche le prime gare all’estero per misurarsi con colleghi da tutto il mondo.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il baby skater savignanese. Carnovale campione d’Italia Notizie correlate Primo posto nel campionato regionale, il sindaco si congratula col giovane skater Leonardo CarnovaleIl sindaco di Savignano sul Rubicone, Nicola Dellapasqua, ha voluto complimentarsi personalmente con il giovane concittadino Leonardo Carnovale,... Rocchio, il baby campione brucia le tappe: a Spa e Barcellona per la sfida europeaA soli 16 anni, Gino Rocchio si prepara a vivere la stagione più importante della sua giovane carriera. Approfondimenti e contenuti Si parla di: Il baby skater savignanese. Carnovale campione d’Italia; A 12 anni conquista tutto: il giovane skater Leonardo Carnovale orgoglio di Savignano. Il baby skater savignanese. Carnovale campione d’ItaliaEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... ilrestodelcarlino.it