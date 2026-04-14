Rocchio il baby campione brucia le tappe | a Spa e Barcellona per la sfida europea
A soli 16 anni, Gino Rocchio si sta preparando ad affrontare le prossime competizioni europee. Dopo aver partecipato a eventi a Spa e Barcellona, il giovane atleta si avvicina ad una stagione che potrebbe segnare un nuovo passo nel suo percorso. La sua presenza in queste gare rappresenta un’occasione importante per mettersi alla prova in ambito internazionale.
A soli 16 anni, Gino Rocchio si prepara a vivere la stagione più importante della sua giovane carriera. Il pilota di Cesenatico sarà infatti al via del Campionato Endurance 24h European Series con il team milanese Not only motorsport, che ha deciso di puntare su di lui dopo l’ottimo debutto con.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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