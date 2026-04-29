Primo posto nel campionato regionale il sindaco si congratula col giovane skater Leonardo Carnovale

Il sindaco di Savignano sul Rubicone ha espresso i propri complimenti a Leonardo Carnovale, giovane skater nato nel 2014, che ha conquistato il primo posto nel campionato regionale. L’atleta, che gareggia nella categoria Junior, ha vinto tutte e tre le tappe disputate finora. La vittoria è stata comunicata attraverso un messaggio di congratulazioni, in cui si riconosce il risultato ottenuto nel torneo.

Il sindaco di Savignano sul Rubicone, Nicola Dellapasqua, ha voluto complimentarsi personalmente con il giovane concittadino Leonardo Carnovale, classe 2014, skater, atleta professionista categoria Junior, al primo posto nel campionato regionale in corso di cui ha vinto tre tappe su tre disputate.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate Signa sale in classifica con vittorie consecutive, primo posto nel campionato Uisp Prato.Il Signa 2007 è salito in vetta al campionato Uisp di Prato, con due vittorie consecutive che lo portano a 42 punti, in testa al gruppo delle prime... Leonardo Mocci ucciso da un colpo di pistola che ha centrato il cuore, il papà: “Si è trovato nel posto sbagliato”L’autopsia ha confermato che Leonardo Mocci, il giovane ucciso in Sardegna, è morto per un colpo di pistola che lo ha centrato al cuore.