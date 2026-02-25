Intesa Sanpaolo lancia la sesta edizione di Imprese Vincenti da Milano
Ha preso il via da Milano la sesta edizione di Imprese Vincenti, il programma di Intesa Sanpaolo focalizzato sulla valorizzazione delle piccole e medie imprese italiane. La prima tappa ha visto protagoniste dieci aziende attive tra Milano, Monza e Brianza, operanti in settori che spaziano dalla meccanica all'aerospazio, fino alla salute e all'agroalimentare. Le Pmi selezionate per l'incontro milanese sono Bitcorp, Eure Inox, Forind Avio Elettronica, Goppion, Isaac, Mechanica, Selite, Tecam, Ristogest e Serenis Health. All'azienda Isaac è stata conferita la "menzione speciale Protezione" per la gestione dei rischi aziendali. Il tour 2026 prevede quindici tappe totali e coinvolge 150 imprese selezionate su 4.000 candidature annuali. Queste realtà registrano complessivamente un fatturato di circa 35 miliardi di euro e impiegano 150.000 dipendenti. I criteri di selezione si sono basati su parametri quali innovazione, sostenibilità ESG, digitalizzazione e capacità di export. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Cassa Depositi e Intesa Sanpaolo: nuovo accordo da un miliardo per la crescita di piccole e medie impreseCassa Depositi e Intesa Sanpaolo hanno firmato un accordo da un miliardo di euro per supportare le micro, piccole e medie imprese italiane.
Leggi anche: Da Bei e Intesa Sanpaolo 700 milioni per sostenere le imprese italiane
Temi più discussi: Intesa Sanpaolo lancia la sesta edizione di Imprese Vincenti da Milano; Intesa Sanpaolo lancia una nuova obbligazione per il retail in dollari; Borgo Rubens lancia il Centro Hygge per aiutare 50 giovani in difficoltà; Bitcoin e non solo per Intesa Sanpaolo. Ecco gli Etf e titoli cripto detenuti dalla banca.
Intesa Sanpaolo lancia la quarta edizione del Next Generation Executive Program: 150 ore di formazioneIl percorso formativo dedicato ai giovani della Divisione IMI Corporate & Investment Banking è realizzato in collaborazione con SDA Bocconi School of Management e Digit’ED ... msn.com
Intesa Sanpaolo presenta la finanza straordinaria per le Pmi di Abruzzo e LazioBarrese (Intesa Sanpaolo): Abbiamo dato vita a un modello d’eccellenza per le Pmi, unico nel panorama bancario italiano, dedicato interamente alla finanza straordinaria, leva strategica per accelerar ... affaritaliani.it
Il settore energia rappresenta il 40% delle aziende nella top 20 dell'Esg Perception Index. Intesa Sanpaolo mantiene la leadership grazie a una strategia centrata sulla sostenibilità e l'inclusione giovanile - facebook.com facebook
Intesa Sanpaolo, premiate 10 imprese vincenti di Veneto e Trentino-Alto Adige. A Padova la terza tappa del programma per le eccellenze imprenditoriali #ANSA x.com