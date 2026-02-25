Intesa Sanpaolo lancia la sesta edizione di Imprese Vincenti da Milano

Ha preso il via da Milano la sesta edizione di Imprese Vincenti, il programma di Intesa Sanpaolo focalizzato sulla valorizzazione delle piccole e medie imprese italiane. La prima tappa ha visto protagoniste dieci aziende attive tra Milano, Monza e Brianza, operanti in settori che spaziano dalla meccanica all'aerospazio, fino alla salute e all'agroalimentare. Le Pmi selezionate per l'incontro milanese sono Bitcorp, Eure Inox, Forind Avio Elettronica, Goppion, Isaac, Mechanica, Selite, Tecam, Ristogest e Serenis Health. All'azienda Isaac è stata conferita la "menzione speciale Protezione" per la gestione dei rischi aziendali. Il tour 2026 prevede quindici tappe totali e coinvolge 150 imprese selezionate su 4.000 candidature annuali. Queste realtà registrano complessivamente un fatturato di circa 35 miliardi di euro e impiegano 150.000 dipendenti. I criteri di selezione si sono basati su parametri quali innovazione, sostenibilità ESG, digitalizzazione e capacità di export. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

