Il 10eLotto premia le Marche Vinti 90mila euro con due giocate

Nell’estrazione del 5 maggio, il 10eLotto ha distribuito complessivamente 90mila euro alle Marche. Due giocate hanno contribuito a questa cifra, portando un premio significativo nella regione. La somma totale ha riguardato più vincite raccolte nel corso della giornata. Nessun dettaglio è stato fornito sui singoli vincitori o sulle modalità di distribuzione della somma.

SENIGALLIA – Il 10eLotto premia le Marche. Nell’estrazione di ieri infatti, martedì 5 maggio, sono andati complessivamente alla regione 90mila euro.A Senigallia sono stati vinti 40mila euro con “9” Numeri Extra in Largo Boito. "Leggi le notizie di AnconaToday su WhatsApp: iscriviti al.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Casertano fa festa con il 10eLotto: vinti 20mila euro Pioggia di soldi a Succivo: 20mila euro vinti con il 10eLottoUn fortunato scommettitore di Succivo ha vinto 20mila euro grazie a un numero fortunato estratto venerdì 3 aprile. Altri aggiornamenti Marche baciate dalla fortuna, vinti al 10eLotto 90mila euro: ecco doveIl 10eLotto premia le Marche. Come riporta Agipronews, nell’estrazione di martedì 5 maggio, tra i premi maggiori, sono andati complessivamente alla regione ... corriereadriatico.it 10&Lotto: nelle Marche vincite per 90mila euroIl concorso del 10&Lotto premia le Marche, protagoniste con due vincite di rilievo: a Vallefoglia, in provincia di Pesaro e Urbino, centrato un 9 Oro da 50mila euro, mentre a ... pressgiochi.it