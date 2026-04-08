Venerdì 3 aprile, un giocatore di Succivo ha vinto 20mila euro giocando al 10eLotto. La vincita è avvenuta grazie a un numero estratto che ha portato al premio. La somma è stata accreditata sul conto del fortunato scommettitore. La notizia si aggiunge alle recenti vincite registrate nella zona con giochi simili.

Un fortunato scommettitore di Succivo ha vinto 20mila euro grazie a un numero fortunato estratto venerdì 3 aprile. Il premio è stato assegnato in un punto vendita situato in via Caserta, portando l’entusiasmo nella provincia di Caserta. L’estrazione del 10eLotto ha premiato il possesso di un 4 Doppio Oro. Questa specifica vincita si inserisce in un quadro di distribuzione di premi molto ampio, che ha l’erogazione di 13,5 milioni di euro in tutto il territorio nazionale durante l’ultimo concorso. L’impatto economico delle scommesse nel territorio campano. La vincita registrata a Succivo riflette una dinamica sociale diffusa, dove i punti vendita locali diventano centri di aggregazione e speranza per l’economia domestica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pioggia di soldi a Succivo: 20mila euro vinti con il 10eLotto

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Pioggia di soldi in Campania: colpo da 34mila euro con il 10eLottoIl concorso del 10eLotto di giovedì 2 aprile ha premiato la Campania con vincite per oltre 40mila euro.

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