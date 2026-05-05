Al torneo di Roland Garros, venti tra i principali tennisti hanno firmato una protesta contro i premi in denaro, ritenuti troppo bassi rispetto ad altri paesi, in particolare agli Stati Uniti. Attualmente, la quota dei premi destinata ai vincitori si ferma al 15%, una percentuale che ha suscitato critiche tra i giocatori. La questione riguarda la disparità di compensi e le modalità di distribuzione dei premi nel torneo francese.

? Cosa scoprirai Perché la quota dei campioni è ferma al 15% rispetto agli USA?. Chi sono i venti top player che hanno firmato la protesta?. Come giustifica la Federazione Francese il mancato aumento dei premi?. Dove porterà la protesta dei campioni prima del torneo di Roma?.? In Breve Quota atleti al 15% contro il 22% ATPWTA e il 50% leghe USA.. Ricavi cresciuti di 400 milioni tra il 2025 e il 2026.. Zverev, Swiatek, Gauff e Pegula firmano la lettera insieme a Sinner e Alcaraz.. Prossima mobilitazione prevista per l'ATP 1000 di Roma con Ben Shelton.. Sinner, Alcaraz, Sabalenka e altri venti campioni del circuito hanno inviato una lettera formale agli organizzatori del Roland Garros per esprimere la loro profonda delusione riguardo alla distribuzione dei ricavi dello Slam parigino.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Roland Garros: i campioni protestano per i premi troppo bassi

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