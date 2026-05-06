Ieri in Campania | giù il palazzo dei clan il pm attacca il Comune e il sindaco lascia

Ieri in Campania sono arrivate diverse notizie di rilievo. È stato demolito un edificio legato a un’organizzazione criminale, mentre un pubblico ministero ha criticato l’amministrazione comunale locale. Inoltre, il sindaco ha deciso di dimettersi. A Montemarano, si è registrato il decesso di un uomo di 34 anni, rimasto gravemente ferito in un incidente agricolo avvenuto alcuni giorni prima.

Tempo di lettura: 3 minuti Le notizie principali in Campania di ieri, martedì 5 maggio 2026. Avellino – Profondo dolore a Montemarano per la scomparsa di Assuntino, i l 34enne rimasto gravemente ferito in un incidente agricolo avvenuto lo scorso 29 aprile. Dopo sei giorni di lotta tra la vita e la morte, il giovane si è spento presso il reparto di rianimazione dell’Ospedale San Giuseppe Moscati, dove era stato ricoverato in condizioni critiche. ( LEGGI QUI ) Benevento – Un nuovo caso scuote il Comune di Benevento. E stavolta il cuore della vicenda sono i concorsi. A far rumore, nelle ultime ore, è un atto formale pesante: un invito all’annullamento in autotutela.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Ieri in Campania: giù il palazzo dei clan, il pm attacca il Comune e il sindaco lascia Notizie correlate Il sindaco Pd di Torre Annunziata lascia dopo le accuse del procuratore sull’ombra dei clan: “Gravi e ingiuste”Le parole del procuratore di Torre Annunziata Nunzio Fragliasso sulle “troppe contiguità con la criminalità organizzata, troppe ombre e troppe... Leggi anche: Torre Annunziata, ruspe su Palazzo Fienga. Va giù il simbolo del clan: «Ora diventi piazza Siani» Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Giù il palazzo dei clan, ma il procuratore attacca e il sindaco si dimette; Il fratello Paolo: Vorrei che Giancarlo lo vedesse; Scheda squadra Giugliano U19; Per 50 anni roccaforte della camorra, oggi parte demolizione Palazzo Fienga. Ragazza di 14 anni giù dal secondo pianoSecondo i primi riscontri, la caduta sarebbe avvenuta dal balcone dell’abitazione ... ilfattovesuviano.it Vola giù dal balcone nel Napoletano, ragazzina ricoverata in ospedaleUna città col fiato sospeso. È un episodio dai contorni tragici e ancora in parte misteriosi quello avvenuto ieri sera a Giugliano in Campania, dove una ragazzina ... ilmattino.it Oggi @ilriformista ha pubblicato un mio ritratto di Olivier Dupuis, che ieri ha scelto di lasciarci. Ci sono figure politiche che appartengono a un’epoca, e figure politiche che appartengono a un’idea. Dupuis apparteneva a un’idea. x.com Telejato. . Partinico. Ricordo 10 anni fa come ieri, i titoloni dei giornali su Pino Maniaci e l’emittente Telejato: “ESTORSIONE” 366 euro spacciati per questo reato e tutti i miei colleghi e tutti gli italiani e non solo, ci hanno creduto. Oggi 5 maggio revocata la conc - facebook.com facebook