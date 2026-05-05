Torre Annunziata ruspe su Palazzo Fienga Va giù il simbolo del clan | Ora diventi piazza Siani

A Torre Annunziata, le ruspe sono intervenute su Palazzo Fienga, simbolo storico legato al clan. L’edificio è stato demolito, e al suo posto sorgerà una piazza dedicata a Siani, giornalista ucciso nel 1985. Paolo Siani, fratello del giornalista, ha commentato con emozione questa operazione, sperando che il suo collega avrebbe apprezzato il risultato. La demolizione rappresenta un momento di trasformazione per la zona.

«Vorrei che Giancarlo vedesse attraverso i miei occhi. Oggi è la sua rivincita», dice commosso Paolo Siani, il fratello del giornalista de Il Mattino ucciso nel 1985. In mano ha un paio di articoli di Giancarlo in cui, 44 anni fa a 23 anni, raccontava di una possibile riqualificazione di questa roccaforte del clan Gionta. Che ieri mattina vede le ruspe iniziare a mandare giù il suo simbolo: quel palazzo Fienga un tempo suo fortino inespugnabile. Un’operazione mai fatta prima: non riqualificare ma abbattere il simbolo del male come spiega, bene, il procuratore nazionale Antimafia. «Questo luogo, forse qualcuno ha dimenticato cosa...🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Torre Annunziata, ruspe su Palazzo Fienga. Va giù il simbolo del clan: «Ora diventi piazza Siani» Notizie correlate Abbattuto Palazzo Fienga a Torre Annunziata: va giù “Fortapasc”, simbolo della camorra per 50 anniIniziato l'abbattimento di Palazzo Fienga, quartier generale del clan camorristico Gionta. Torre Annunziata, via alla demolizione di Palazzo Fienga: simbolo del clan diventa parco pubblicoPresenti le istituzioni nazionali e locali: al posto della storica roccaforte sorgeranno una piazza e un’area verde per la città Ci sarà anche la... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Torre Annunziata, le ruspe a Fortapàsc: il bunker della camorra restituito alla legalità; Torre Annunziata, 5 maggio: le ruspe dell’Esercito abbattono Palazzo Fienga; Palazzo Fienga, simbolo da cancellare: Piantedosi e Salvini alla demolizione; Torre Annunziata, giù Palazzo Fienga: cade il simbolo del clan Gionta. Torre Annunziata, ruspe su Palazzo Fienga. Va giù il simbolo del clan: «Ora diventi piazza Siani»«Vorrei che Giancarlo vedesse attraverso i miei occhi. Oggi è la sua rivincita», dice commosso Paolo Siani, il fratello del giornalista de Il Mattino ucciso nel 1985. In mano ... ilmattino.it Torre Annunziata, demolito il simbolo della camorra di Fortapàsc davanti a Salvini e Piantedosi. Il procuratore: Ancora contiguità con i clan, meno cerimonie e più azioni ...Va giù Palazzo Fienga, simbolo del clan Gionta. Ma il procuratore avverte: Meno cerimonie e più azioni concrete ... ilfattoquotidiano.it L’avvio dei lavori di demolizione di Palazzo Fienga a Torre Annunziata, per decenni la “roccaforte” logistica del clan camorristico Gionta, lancia un messaggio chiaro: i simboli del potere criminale possono e devono essere abbattuti. E, al loro posto, devono na - facebook.com facebook Abbattuto a Torre Annunziata il fortino del clan Gionta a più di quarant'anni dall'assassinio di Giancarlo Siani, il giornalista del Mattino che con le sue inchieste aveva sfidato la camorra x.com