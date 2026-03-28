Campidoglio dà il via libera al nuovo campo Centrale del Foro Italico da 12.500 posti

Da agi.it 28 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Giunta di Roma Capitale ha approvato una delibera per la riqualificazione dello stadio

AGI - La Giunta di  Roma Capitale  ha approvato la proposta di delibera per la  riqualificazione architettonica e funzionale  dello  stadio "Centrale" del Foro Italico. Il provvedimento, che dovrà essere sottoposto all'approvazione definitiva da parte dell'Assemblea Capitolina, dà il via libera all'intervento di  rigenerazione dell'impianto in variante urbanistica, sbloccando un'opera  strategica  e dall'alto  interesse pubblico  concludendo un percorso progettuale avviato da  Sport e Salute  insieme a  Ministero della Cultura,  Regione Lazio,  Coni  e Roma Capitale. L'intervento prevede l'aumento dei posti a sedere sino a  12.500 posti  e... 🔗 Leggi su Agi.it

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