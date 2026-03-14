Tirreno-Adriatico | Pellizzari ci prova due volte ma vince Del Toro Gli highlights

Durante la sesta tappa della Tirreno-Adriatico, il messicano Isaac Del Toro ha conquistato la vittoria a Camerino con uno scatto in salita negli ultimi metri. Pellizzari ha tentato due volte di attaccare, ma non è riuscito a superare il suo avversario. La gara ha visto protagonisti diversi tentativi di fuga e azioni di rilancio lungo il percorso.

Il messicano Isaac Del Toro ha vinto la sesta tappa della Tirreno-Adriatico con arrivo a Camerino grazie a uno scatto finale in salita. Alle sue spalle è arrivato l’americano Jorgenson. Buona prova anche per l’italiano Giulio Pellizzari, che ha attaccato due volte nel finale e resta secondo in classifica generale, alle spalle proprio di Del Toro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Tirreno-Adriatico: Pellizzari ci prova due volte, ma vince Del Toro. Gli highlights Articoli correlati Leggi anche: Ciclismo, Tirreno-Adriatico: vince Del Toro, Pellizzari stoico ma non basta Leggi anche: Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi Marotta-Mondolfo-Mombaroccio: orari, tv, percorso, favoriti. Sfida Pellizzari-Del Toro, ci prova Ciccone? Approfondimenti e contenuti su Tirreno Adriatico Pellizzari ci prova... Temi più discussi: Tirreno Adriatico 2026: Giulio Pellizzari, il marchigiano che incanta; L'Italia torna a sognare: Pellizzari leader della Tirreno-Adriatico; Chi è Giulio Pellizzari, il ciclista marchigiano leader della Tirreno Adriatico; TIRRENO-ADRIATICO. VAN DER POEL ESULTA, MA CHE SPETTACOLO REGALANO DEL TORO E PELLIZZARI!. Tirreno-Adriatico 2026, 6a tappa: Pellizzari ci prova, ma Del Toro non si fa sorprendere e ipoteca la corsaTirreno Adriatico, 6 Tappa: la buona volontà non basta a Giulio Pellizzari, che prova a sorprendere Del Toro ma deve fare i conti con la reazione del messicano, che ipoteca la corsa dei due mari ... sport.virgilio.it Classifica Tirreno-Adriatico 2026, sesta tappa: Pellizzari splendido secondo! Del Toro conquista il TridenteGiulio Pellizzari ha regalato grandi emozioni nella sesta tappa della Tirreno-Adriatico 2026, attaccando in salita quando mancavano un paio di chilometri ... oasport.it Le emozioni della tappa della Tirreno Adriatico sulle rampe dell'ascesa finale verso Camerino - facebook.com facebook The jerseys after Stage 5 Isaac del Toro (UAD) - @socageplatforms Mathieu van der Poel (APT) - @ITAtradeagency Diego Sevilla (PTV) - #trenitaliaregionale Isaac del Toro (UAD) - @CA_Ita #TirrenoAdriatico @CA_Ita x.com