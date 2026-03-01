La San Giobbe ci prova ma non basta Alla fine è Loreto Pesaro a sorridere

La partita tra Loreto Pesaro e San Giobbe si è conclusa con la vittoria dei padroni di casa, che hanno totalizzato 86 punti contro i 75 degli ospiti. Loreto Pesaro ha visto in Delfino il suo miglior realizzatore con 28 punti, mentre Valentini ha contribuito con 20. San Giobbe ha tentato di reagire, ma non è riuscita a colmare il divario nel punteggio finale.

LORETO PESARO 86 SAN GIOBBE 75 LORETO PESARO: Delfino 28, Del Prete, Aglio 2, Machniz, Valentini 20, Sgarzini 2, Tognacci 5, Graziani, Lomtadze 7, Morandotti 12, Pillastrini 6, Terenzi 4. Allenatore Ceccarelli. SAN GIOBBE: Natale 13, Bertocco 10, Molinaro 9, Lorenzetti 2, Candotto, Gravaghi 21, Raffaelli 2, Moreno, Petrucci 2, Rasio 14, Minoli 2. Allenatore Zanco. Arbitri: Gagliardi, Silvestri, Coda. Parziali: 23-16, 49-33, 68-56. PESARO – Terza sconfitta di fila per l'Umana San Giobbe, battuta in trasferta da Loreto Pesaro per 86-75. Una serata no per la squadra di coach Nicolas Zanco, sempre costretta a rincorrere per tutta la durata dell'incontro, spesso anche con passivi che hanno superato la doppia cifra.