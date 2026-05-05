IA e abusi online | 2,5 milioni di contenuti illeciti monitorati nel 2025

Nel 2025 sono stati monitorati 2,5 milioni di contenuti illeciti legati all'uso dell'intelligenza artificiale e agli abusi online. Le autorità hanno individuato come i criminali sfruttino canali criptati per nascondersi e diffondere materiale dannoso. Tra le minacce più preoccupanti ci sono i deepnude generati da strumenti come Grok, considerati particolarmente pericolosi per il loro potenziale di sfruttamento e diffusione illegale.

? Cosa scoprirai Come fanno i criminali a nascondersi nei canali criptati?. Perché i deepnude generati da Grok sono così pericolosi?. Chi sono i responsabili dietro la diffusione di questi video?. Come si può proteggere l'innocenza dai nuovi algoritmi?.? In Breve 8.213 minori italiani vittime di deepnude generati tramite strumenti come Grok.. 785.072 immagini e 1.733.043 video di abusi reali intercettati dai sistemi.. Centro Ascolto Meter ha assistito 110 casi tra minori e famiglie nel 2025.. Criminali utilizzano canali criptati tra Russia, Stati Uniti e domini.it.. Oltre 2,5 milioni di contenuti illeciti sono stati monitorati nel corso del 2025, rivelando come l’intelligenza artificiale stia alimentando una nuova e pericolosa ondata di abusi digitali sui minori.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - IA e abusi online: 2,5 milioni di contenuti illeciti monitorati nel 2025 Notizie correlate Boom di abusi online: oltre 2,5 milioni di contenuti pedopornografici e più di 8 mila minori vittime di Deepnude nel 2025BOOM DI ABUSI ONLINE: OLTRE 2,5 MILIONI DI CONTENUTI PEDOPORNOGRAFICI E PIÙ DI 8MILA MINORI VITTIME DI DEEPNUDE NEL 2025 4 maggio 2026 - In occasione... IA: 1,4 milioni di agenti e una nuova religione nata online.L’Intelligenza Artificiale e il Paradosso dell’Autonomia: Un’Indagine sulla Dipendenza Umana L’intelligenza artificiale, lungi dall’essere un’entità... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: 'Stupro virtuale', l'IA zittisce le donne, allarme ONU; Custodire i minori oggi: la sfida educativa nell’era digitale; Allarme pedofilia online: nel mondo i contenuti segnalati crescono del 450%; Libertà di stampa: gli attacchi contro le giornaliste sono aumentati del 50% dal 2020 ad oggi. Pedofilia e pedopornografia online. Meter: L’orrore non è virtuale, l’IA moltiplica gli abusi sui minorisono stati identificati 8.213 minori vittime di deepnude, ovvero immagini generate artificialmente in cui i minori vengono denudati o manipolati digitalmente. Questo dato si aggiunge alle 785.072 ... agensir.it Dal silenzio alla rinascita: la storia di Norbert, vittima di abusi sessuali, tra riscatto e cammino Una testimonianza forte e autentica: anni di silenzio, il coraggio di raccontare e la scelta di intraprendere un lungo cammino di rinascita. Puntata online stasera a - facebook.com facebook Pedopornografia online, due arresti a Como e Mantova: migliaia di file di abusi sessuali su minori milano.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com