Napoli | nel 2025 raggiunti 15 milioni di turisti

Napoli ha raggiunto i 15 milioni di turisti nel 2025, un dato che conferma il suo ruolo di destinazione internazionale. La crescita è stata favorita dall’aumento di voli diretti e dall’apertura di nuovi hotel in centro. La città registra un flusso continuo di visitatori provenienti da Europa, America e Asia, attratti dai suoi monumenti e dalla cucina locale. In particolare, il Museo di Capodimonte ha visto un aumento del 10% di visitatori rispetto all’anno scorso. Napoli si prepara ad accogliere ancora più viaggiatori nei prossimi mesi.

Napoli da Record: 15 Milioni di Turisti nel 2025, la Città Riconferma il suo Fascino Globale. Napoli ha concluso il 2025 con un risultato storico nel settore turistico: 15 milioni di presenze, un incremento del 4% rispetto all'anno precedente e un superamento dei livelli pre-pandemia del 2019. La città si conferma così una destinazione di primaria importanza nel Sud Italia e nel nazionale, rafforzando il suo ruolo di volano per l'economia regionale. Un Dominio Regionale: Napoli Concentra il Flusso Turistico Campano. La Campania beneficia in modo significativo di questa crescita, ma è Napoli a trainare il settore.