I trasporti nell’hinterland IVia alla gara da 1,2 miliardi per le linee degli autobus
È stata avviata una gara da 1,2 miliardi di euro per le linee di autobus nell’hinterland milanese. L’Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale della Città Metropolitana di Milano e delle Province ha annunciato la procedura, che riguarda l’affidamento dei servizi di trasporto pubblico su strada. La gara interessa le modalità di gestione e le tariffe applicate, coinvolgendo diverse aziende del settore.
L’Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale della Città Metropolitana di Milano e delle Province di Monza, Lodi e Pavia, ha pubblicato il bando di gara per l’affidamento dei servizi autobus interurbani e suburbani nella Città Metropolitana di Milano, nelle Province di Monza e Lodi, nonché dei servizi urbani e di area urbana del Comune di Lodi. La gara è divisa in quattro lotti per un valore complessivo di 1,2 miliardi di euro e una durata di affidamento di 7 anni. "L’entità dell’intervento riflette le scelte contenute nell’aggiornamento del programma dei servizi di bacino – si legge nella nota diramata dall’Agenzia –, vale a dire lo strumento...🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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