I trasporti nell’hinterland IVia alla gara da 1,2 miliardi per le linee degli autobus

È stata avviata una gara da 1,2 miliardi di euro per le linee di autobus nell’hinterland milanese. L’Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale della Città Metropolitana di Milano e delle Province ha annunciato la procedura, che riguarda l’affidamento dei servizi di trasporto pubblico su strada. La gara interessa le modalità di gestione e le tariffe applicate, coinvolgendo diverse aziende del settore.

L’Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale della Città Metropolitana di Milano e delle Province di Monza, Lodi e Pavia, ha pubblicato il bando di gara per l’affidamento dei servizi autobus interurbani e suburbani nella Città Metropolitana di Milano, nelle Province di Monza e Lodi, nonché dei servizi urbani e di area urbana del Comune di Lodi. La gara è divisa in quattro lotti per un valore complessivo di 1,2 miliardi di euro e una durata di affidamento di 7 anni. "L’entità dell’intervento riflette le scelte contenute nell’aggiornamento del programma dei servizi di bacino – si legge nella nota diramata dall’Agenzia –, vale a dire lo strumento...🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - I trasporti nell’hinterland. IVia alla gara da 1,2 miliardi per le linee degli autobus Notizie correlate Trasporti, le linee guida per la garaTrasporto pubblico più green, con standard di qualità elevati, più efficiente economicamente e al passo con i cambiamenti del territorio modenese. Il Primo maggio degli autobus: linee non operative e nuovi orari, tutte le modificheTrieste Trasporti rende noto che esclusivamente per la giornata di venerdì 1° maggio 2026 sarà applicato un servizio festivo ridotto sulla rete... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: I trasporti nell’hinterland. IVia alla gara da 1,2 miliardi per le linee degli autobus; Trasporto pubblico, T2 ogni 6 minuti. Bus della Val Brembana: stop a Villa d’Almè; Hupac mantiene la rotta: profitto nonostante i problemi infrastrutturali; Droga, traffico da Altavilla all’hinterland napoletano: imputati scelgono il giudizio abbreviato. I trasporti nell’hinterland. IVia alla gara da 1,2 miliardi per le linee degli autobusL’Agenzia di bacino ha pubblicato il bando per riaffidare il servizio per 7 anni. Quattro i lotti. E i candidati devono garantire il 25% in più di corse rispetto a oggi. ilgiorno.it Nuvola Tv. . COLLEGAMENTI IN TILT IL 1 MAGGIO, LARASPATA: OCCORRE INTESA TRA AGENZIE E TRASPORTI Primo maggio da bollino nero per i trasporti nell’isola di Ischia. Caos nei collegamenti marittimi e terrestri, con turisti in coda e disagi diffusi. A - facebook.com facebook Bertschy 'incentivare utilizzo trasporto pubblico e bicicletta'. Piano trasporti all'esame della quarta commissione. Borre, 'sarà un percorso condiviso' #ANSA x.com