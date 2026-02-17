Trasporti le linee guida per la gara

Il Comune di Modena ha annunciato nuove linee guida per la gara d’appalto nel settore dei trasporti pubblici, puntando a rendere il sistema più ecologico e affidabile. La decisione nasce dalla crescente domanda di servizi più sostenibili, con attenzione anche alle esigenze di mobilità nelle aree periferiche della città. La proposta prevede l’introduzione di mezzi a zero emissioni e un miglioramento delle frequenze delle corse, per facilitare gli spostamenti di cittadini e pendolari.

Trasporto pubblico più green, con standard di qualità elevati, più efficiente economicamente e al passo con i cambiamenti del territorio modenese. Il tutto nei tempi ad oggi stabiliti, per veder scongiurato il rischio di riduzione dei contributi del Fondo Nazionale trasporti legato alle lla concorrenza. Con questo orizzonte, pur in un panorama che presenta diverse incognite, durante l'assemblea sono state illustrate le linee guida per l'impostazione e la progettazione della gara per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale. Un primo documento che contiene gli indirizzi sulla base dei quali costruire i passaggi che dovrebbero portare a bandire la gara per il servizio nel bacino modenese e individuare così il nuovo gestore per i prossimi 10 anni.