i soldi dei bambini

A Vercelli, un’associazione incaricata di aiutare i bambini malati è stata coinvolta in uno scandalo legato all’uso improprio dei fondi. Invece di destinare le risorse alle esigenze dei piccoli, i soldi sono stati spesi per automobili e bevande alcoliche. La vicenda ha portato all’attenzione pubblica comportamenti inappropriati e possibili irregolarità nella gestione dei fondi destinati ai bambini.

Ci sono storie che non si possono raccontare senza rabbia. A Vercelli, un’associazione che doveva aiutare i bambini malati spendeva i soldi in auto e vini. Centotrentacinquemila euro sequestrati, tre indagati, e un silenzio che pesa più di ogni cifra. Non è solo una truffa, è un tradimento. Perché quando rubi ai malati, non porti via denaro: porti via speranza. E la speranza, in Italia, è già un bene fragile. Dietro le sigle e le carte ci sono volti, mani, bicchieri. C’è chi brindava mentre altri aspettavano cure. C’è chi firmava bonifici mentre altri firmavano autorizzazioni mediche. È il lato oscuro della beneficenza, quello che non si mostra nelle foto.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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