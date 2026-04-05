Ridley Scott ha risposto alle accuse di razzismo rivolte al suo film del 2014 ispirato a storie bibliche, che sarà trasmesso questa sera su Rai 4. La discussione riguarda le scelte di casting e rappresentazione dei personaggi, con alcune critiche che hanno sollevato polemiche sul tema del whitewashing. La pellicola, interpretata tra gli altri da Christian Bale, torna così sotto i riflettori per le questioni legate alla rappresentazione culturale.

La replica di Ridley Scott alle accuse di razzismo sul film a sfondo biblico del 2014 con Christian Bale, che torna stasera in prima serata su Rai 4. La maggior sensibilità sulla rappresentazione che ha toccato Hollywood oggi definerebbe "problematiche" le scelte di casting di Ridley scott per il suo colossal biblico Exodus - Dei e re ma già nel 2014 il cineasta inglese ha dovuto difendersi dalle accuse di razzismo piovutegli addosso per via del whitewhashing del cast. Il film, che stasera animerà la prima serata di Pasqua di Rai 4, segue le gesta di Mosè dal suo ingresso, giovanissimo, alla corte del Faraone Seti, alla gelosia del principe legittimo e alla fuga nel deserto fino all'incontro con Dio e alla liberazione degli israeliti attraverso il Mar . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - "Chi mi dà i soldi se chiamo Mohammed tal-dei-tali?": Ridley Scott sul whitewashing in Exodus - Dei e Re

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