Lo spettacolo alla seconda migliora ma i limiti non restano sullo sfondo ma in primo piano. Chi sono i promossi e i bocciati della serata in onda mercoledì 25 febbraio? Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Sanremo 2026, le pagelle della seconda serata: Pilar Fogliati voto 5, Achille Lauro funziona. I palchi collaterali? “Soldi soldi, quanti soldi…”

Pilar Fogliati a Sanremo 2026, sarà ospite della seconda serata: co-conduttori Lillo e Achille LauroPilar Fogliati sarà ospite della seconda serata del Festival di Sanremo 2026, mercoledì 25 febbraio.

Sanremo 2026, il racconto della seconda serata con Achille Lauro, Lillo e Pilar Fogliati e l'esibizione di 15 bigLa scaletta della seconda serata di Sanremo 2026 si apre con il primo verdetto sui giovani guidati da Gianluca Gazzoli: domani sera si sfideranno per...

Temi più discussi: Sanremo 2026, le pagelle della prima serata: Patty Pravo piena di grazia, applausi per Fedez e Masini; Sanremo 2026, pagelle della prima serata Festival: immenso Fulminacci; Sanremo 2026, le pagelle della prima serata; Le pagelle di tutte le canzoni di Sanremo 2026.

Sanremo 2026, le pagelle dei look della seconda serataEntra nel vivo la kermesse canora anche lato stile. Tra couture, abiti formali e tuxedo d’ordinanza, la moda dice la sua senza prendere troppi rischi. panorama.it

Sanremo 2026, le pagelle dei look: dal candido Lauro, al regale Levante, eterna PravoCristalli neri Armani per Laura Pausini, diamanti e rubini per Achille Lauro, Patty regina da Prima della Scala. Gazzoli pacato e in smoking ... rainews.it

Sale sul palco Pilar Fogliati ma qualcosa non va Piccolo inconveniente alla prima gag con Conti - facebook.com facebook

Cosa ne pensate della co-conduzione di Pilar Fogliati, Achille Lauro e Lillo di questa seconda serata #tvtalk #Sanremo2026 x.com